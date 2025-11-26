Cremlino: europei si intromettono inutilmente nel piano di pace

von der Leyen e Putin

“Gli europei si intromettono in tutte queste questioni, cosa del tutto inutile, a mio avviso”

MOSCA, 26 NOV – Lo ha detto il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov, rispondendo a una domanda della televisione di Stato sul possibile ruolo dell’Europa nelle discussioni sui piani di pace per l’Ucraina.Â Lo riporta la Tass.

Ushakov, inoltre, ha giudicato “inaccettabili” le fughe di notizie su una sua conversazione telefonica con l’inviato speciale Usa Steve Witkoff, dopo la pubblicazione della trascrizione diffusa dall’agenzia Bloomberg e ha aggiunto che ne discuterÃ  al telefono con lo stesso Witkoff, prima dell’arrivo previsto di quest’ultimo a Mosca la settimana prossima per colloqui con il presidente Vladimir Putin.

Il portavoce del Cremlino Peskov, secondo l’Agenzia Interfax, invece ha dichiarato riguardo a un accordo di pace con l’Ucraina “Aspettate ancora, Ã¨ prematuro parlarne”. (ANSA)

