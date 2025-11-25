Terre rare, commissario UE: “spezzare la dipendenza dalla Cina”

Stéphane Séjourne

L’Unione Europea deve intensificare gli sforzi per spezzare la sua dipendenza dalla Cina per le terre rare, di fronte ai freni alle esportazioni che equivalgono a un “racket” da parte di Pechino.Bruxelles avverte che le licenze per alcune esportazioni di terre rare, rilasciate dalla Cina, vengono “concesse in cambio di informazioni che spesso, e in modo preoccupante, riguardano segreti industriali”.

Aziende tedesche scambiano segreti industriali con la Cina in cambio di materiali rari”

Il commento è del Commissario UE per la Strategia Industriale, Stéphane Séjourne, che ha esortato l’Unione a interrompere la dipendenza dalla Cina per i materiali. Intervenendo a Strasburgo, in Francia, Séjourne ha affermato che le azioni di Pechino sono “simili a un’attività criminale”.  (askanews)

