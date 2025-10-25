“Aziende tedesche scambiano segreti industriali con la Cina in cambio di materiali rari”

Le aziende tedesche hanno iniziato a scambiare segreti industriali in cambio di materiali rari cinesi – Bloomberg

Per garantire il flusso di forniture di terre rare, le aziende tedesche stanno offrendo alla Cina un posto in prima fila per i loro progetti industriali: diagrammi, layout della catena di fornitura, elenchi dei clienti e persino previsioni di produzione triennali. Tutto questo solo per ottenere una licenza di 6 mesi per la fornitura di terre rare.

A quanto pare, il governo tedesco non ha idea di cosa venga consegnato e non ha un vero piano per fermarlo. I funzionari hanno dovuto letteralmente chiedere alle aziende tedesche cosa stesse riscuotendo la Cina e la maggior parte non ha nemmeno risposto.

I produttori più piccoli stanno già chiudendo. Le grandi aziende stanno giocando d’anticipo per sopravvivere.

I dati riguarderebbero settori quali gli appalti della difesa, la fornitura di componenti per automobili e la produzione di utensili di precisione.