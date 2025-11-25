Mattarella: ‘libertÃ  delle donne Ã¨ conquista da difendere ogni giorno’

Sergio Mattarella,

“In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi urbani, il principio della paritÃ  tarda ad affermarsi, limitando l’autonomia femminile, compromettendo la sicurezza delle donne, impoverendo il progresso della societÃ . I teatri di conflitto armato, dove la violenza contro le donne viene utilizzata come strumento di intimidazione e oppressione, ne sono drammatico esempio. Oggi assistiamo al dilagare di forme di violenza consentite dalla dimensione digitale, amplificate dalle dinamiche dei social network, con effetti tutt’altro che virtuali: umiliazioni, ricatti, coercizioni che portano, nei casi piÃ¹ gravi, ad aggressioni fisiche e femminicidi. Abusi che lasciano cicatrici profonde nel corpo e nella mente”.

Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo: “In questo contesto, affatto indifferente Ã¨ l’uso del linguaggio quando alimenta stereotipi, pretende di giustificare relazioni di dominio e comportamenti inaccettabili. ParitÃ  significa, prima di tutto, educazione al linguaggio del rispetto.

Nel 65Â° anniversario dell’assassinio delle sorelle Mirabal, torturate e uccise il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana – oggi, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – la loro scelta di opporsi alla dittatura continua a ispirare intere generazioni, ricordandoci che libertÃ  e protagonismo delle donne sono conquiste collettive da difendere e consolidare ogni giorno”.
