Carburanti, taglio delle accise per 20 giorni. Critiche del Pd

Il taglio delle accise per 20 giorni (con conseguente calo dell’Iva) si traduce nei 25 centesimi di meno alla pompa
Iter immediato per il decreto carburanti approvato ieri sera dal consiglio dei ministri.Â Il provvedimento Ã¨ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il taglio delle accise di 25 centesimi scatta dunque giÃ oggi, 19 marzo.Â Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1dopo il via libera del Consiglio Una mossa anti-speculazione. E per contenere, con un taglio di 25 centesimi al litro, i costi saliti alle stelle dei rifornimenti dal benzinaio.
Giorgia Meloni, a sorpresa, riunisce il Consiglio dei ministri alle sette di sera, quando giÃ la aspettano a Bruxelles, per dare il via libera a un decreto legge che le opposizioni invocano dall’inizio della guerra, e che ora a tre giorni dal referendum ha, la critica immediata del Pd, un sapore tutto “elettorale”.Â ANSA