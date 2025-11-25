Jamie Vardy: furto da 100mila euro nella sua villa sul Garda

Colpo da 100mila euro nella casa di Jamie Vardy, il bomber ex Leicester (la squadra con cui ha vinto una Premier League, giocato quasi 500 partite e segnato quasi 200 gol) dalla scorsa estate approdato alla Cremonese, 8 gare e 2 reti ad oggi il suo bilancio sportivo in grigiorosso: 38 anni e una lunghissima carriera alle spalle, Vardy ora vive in una villa a SalÃ², sul lago di Garda, mentre i figli frequentano le scuole a Brescia.

Da quanto si Ã¨ appreso finora, il colpo in villa sarebbe andato a segno tra il 23 e il 24 novembre. I ladri sarebbero entrati in casa dopo aver forzato una finestra, forse lasciata (per sbaglio) socchiusa. Un furto studiato nei dettagli? Non si esclude che i ladri sapessero cosa cercare e dove cercarlo.

Sono stati rubati gioielli e preziosi ma anche svariati costosissimi orologi, tra cui un Patek Philippe, valore di mercato a quattro zeri: da prime indiscrezioni, si stima un bottino che complessivamente potrebbe valere piÃ¹ di 100mila euro. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di SalÃ².
