Duro messaggio di Orban al premier svedese Ulf Kristersson

“Caro @SwedishPM

La Svezia è nostra amica. Il popolo svedese è nostro amico. Ma il vostro governo non è amico dell’Ungheria.

Un breve promemoria:

1. Lei è intervenuto contro l’Ungheria nel caso di violazione della legge sulla protezione dei minori (dalla propaghanda gender, ndr).

2. Lei è intervenuto contro l’Ungheria nel caso di violazione della legge sulla tutela della sovranità.

3. Avete votato per escludere la maggior parte delle università ungheresi da Erasmus e Horizon e per congelare più della metà dei nostri fondi UE.

4. Siete intervenuti in tribunale contro l’Ungheria quando abbiamo contestato la decisione discriminatoria della Commissione in merito al programma Erasmus/Horizon.

5. Continuate a promuovere la fase successiva dell’articolo 7, con il vostro ministro che fa addirittura affermazioni come: “Dobbiamo far sentire la nostra voce al bambino“.

6. Il vostro ministro dell’UE ha promesso di “esercitare ulteriori pressioni sull’Ungheria”, semplicemente perché non sosteniamo l’adesione dell’Ucraina all’UE.

7. Lei è stato tra i governi che hanno promosso l’approvazione del Patto sulle migrazioni, nonostante la precedente decisione del Consiglio che richiedeva l’unanimità su questo tema molto delicato. Ciò mette a rischio diretto la sicurezza dell’Ungheria.

In Ungheria potremmo definire questo comportamento in molti modi, ma “amichevole” non è certamente uno di questi.

Ogni Paese ha i suoi problemi. In Svezia, l’immigrazione è uno di questi. Eppure, a differenza vostra, non ci intromettiamo nella sovranità o negli affari interni altrui, e non diamo lezioni agli altri Paesi. Tuttavia, continuiamo a preoccuparci per voi e per il popolo svedese.

Distinti saluti,

Viktor

https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1968702514368233748

