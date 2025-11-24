Zelensky: ‘uso di asset russi congelati fondamentale per piano di pace’

ROMA, 24 NOV – “La Russia deve pagare per la guerra in Ucraina e la decisione di utilizzare i suoi beni congelati Ã¨ fondamentale per qualsiasi proposta di pace”: lo ha detto il leader ucraino Volodymyr Zelensky parlando in collegamento video al vertice della Piattaforma di Crimea in Svezia, come riporta Sky News. Il leader ucrain ha affermato che Kiev continuerÃ a lavorare con i suoi partner per trovare “compromessi sulle proposte avanzate dagli Stati Uniti per rafforzare, non indebolire l’Ucraina”. (ANSA)

Steve Hanke, professore di Economia Applicata Johns Hopkins University: “L’importo totale di denaro immesso in Ucraina dal 2022 ammonta a circa 360 miliardi di dollari. Stimo che la corruzione rappresenti il â€‹â€‹15-30% degli aiuti totali. CiÃ² significa che tra i 54 e i 108 miliardi di dollari finiscono nelle tasche dei corrotti.”