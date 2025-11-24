Teheran: ‘Usa e Israele hanno tentato di uccidere Khamenei’

Khamenei

Teheran – Il ministero dell’intelligence iraniano ha affermato che ci sono stati tentativi da parte di Paesi stranieri, tra cui Stati Uniti e Israele, di colpire la Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, e destabilizzare la Repubblica Islamica. Lo ha riferito l’agenzia di stampa nazionale Isna.

“Coloro che agiscono in questa direzione, consapevolmente o inconsapevolmente, sono agenti infiltrati del nemico”, ha detto il ministro dell’Intelligence Esmail Khatib, riferendosi direttamente a Israele e agli Stati Uniti.Â  (Adnkronos)

