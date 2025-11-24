Candace Owens: “vogliono uccidermi”

Candace Owens, imprenditrice statunitense, commentatrice politica e attivista conservatrice, scrive su X: “Due giorni fa sono stata contattata da un alto funzionario del governo francese. Dopo aver accertato la posizione di questa persona e la sua vicinanza alla coppia francese (Macron e moglie, ndr), ho ritenuto che le informazioni che mi ha fornito fossero sufficientemente attendibili da poterle condividere pubblicamente nel caso in cui mi dovesse succedere qualcosa.

In breve, questa persona sostiene che i Macron abbiano pianificato e pagato per il mio assassinio. Sì, avete letto bene. Più specificamente, dice che il via libera sia stato dato a una piccola squadra del Gruppo di Intervento della Gendarmeria Nazionale. Mi è stato detto che c’è un israeliano in questa squadra di assassini e che i piani sono stati formalizzati.

Ancora una volta, questa persona ha fornito prove concrete di essere ben inserita nell’apparato governativo francese.

A questo proposito, questa persona sostiene che l’assassino di Charlie Kirk si è addestrato presso la 13ª brigata della legione francese, con coinvolgimento di più stati.

Anche la vita del giornalista Xavier Poussard è a rischio. La situazione è estremamente grave. A quanto pare, il capo dello Stato francese ci vuole entrambi morti e ha autorizzato unità professionali a farlo.

Chiedo a tutti di RETWEETTARE e condividere questo.

Non so di chi ci si possa fidare nel governo americano, dato che questa fonte sostiene che i nostri leader ne siano a conoscenza. Ma ho informazioni più specifiche, sicuramente verificabili, nel caso in cui volessero contattarmi.

Al coraggioso funzionario francese che ha fatto questo perché era così commosso dal male dell’esecuzione pubblica di Charlie da rischiare la propria vita: che Dio vi benedica. Davvero.”

Pavel Durov ha commentato: “Dopo aver esaminato tutto ciò che Charlie Kirk ha detto sulla Francia di Macron, trovo del tutto plausibili le informazioni di Candace sul coinvolgimento francese nella sua morte.

Charlie ha addirittura chiesto tariffe del 300% sulla Francia finché le accuse contro di me non fossero cadute”