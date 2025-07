“Brigitte è nata uomo”: i Macron fanno causa all’influencer Candace Owens

I coniugi chiederanno un risarcimento “consistente” per diffamazione. Al centro della disputa un documentario su Youtube

(www.lapresse.it) – Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno intentato una causa contro l’influencer conservatrice statunitense Candace Owens per diffamazione, dopo che lei ha più volte affermato che la première dame sia un uomo.

La causa, intentata ieri in un tribunale del Delaware è “davvero l’ultima risorsa” dopo un anno di tentativi infruttuosi di dialogare con Owens e di chiederle di “fare la cosa giusta: dire la verità, smettere di diffondere queste bugie“, ha affermato l’avvocato della coppia presidenziale, Tom Clare . “Ogni volta che l’abbiamo fatto, lei ha deriso i Macron, ha deriso i nostri sforzi per mettere le cose in chiaro”, ha sottolineato Clare, “quando è troppo è troppo, era ora di chiamarla a rispondere delle sue azioni”.

Richiesta di risarcimento “consistente”

La denuncia contro Owens presenta “prove approfondite” che Brigitte Macron “è nata donna ed è sempre stata una donna”. “Presenteremo la nostra richiesta di risarcimento danni in tribunale, ma se lei continuerà a raddoppiare la posta in gioco da qui al processo, il risarcimento sarà consistente“, ha assicurato l’avvocato.

Il documentario ‘Becoming Brigitte’

Al centro della causa ci sarebbe un documentario di Candace Owens intitolato ‘Becoming Brigitte’, diviso in otto episodi e pubblicato su Yotube all’inizio dell’anno. Finora ha raggiunto più di 2,3 milioni di visualizzazioni. Owens, convinta che l’uomo non abbia mai arrivato sulla Luna o che il riscaldamento globale non esista, afferma che la First Lady francese è in realtà una donna transgender nata sotto l’identità di Jean-Michel Trogneux, suo fratello.

I Macron sono sposati dal 2007 ed Emmanuel Macron è presidente della Francia dal 2017. La coppia si è conosciuta al liceo, dove lui era studente e lei insegnante. Brigitte Macron era allora Brigitte Auzière, sposata e madre di tre figli. Emmanuel si trasferì a Parigi per l’ultimo anno di liceo, ma promise di sposare Brigitte. Lei si trasferì poi nella capitale francese per raggiungerlo e divorziò per poi risposarsi.