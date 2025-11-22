Ministero Salute: contrari a emendamento su responsabilitÃ  dei medici

Schillaci

In relazione all’emendamento alla Manovra che modifica la disciplina della responsabilitÃ  professionale dei medici, il Ministero della Salute “esprimerÃ  parere contrario”

Lo ha evidenziato il ministero in un comunicato. “L’attuale normativa garantisce una tutela adeguata, integrata peraltro dalla recente norma sulla colpa grave, e non si ritiene utile nÃ© opportuno introdurre una modifica che di fatto andrebbe in senso opposto a quanto fin qui proposto dal Ministro Schillaci sulla colpa medica”, spiega la nota. tgcom24.mediaset.it

