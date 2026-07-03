Dimessa dall’ospedale poche ore dopo un incidente: muore 23enne

Alexandra Halunga è morta la mattina del 2 luglio dopo aver accusato un malore. La giovane, 23 anni, il 27 giugno era stata coinvolta in un incidente dove aveva subìto un trauma alla mano. L’ospedale Santa Margherita di Fratta, a Cortona (Arezzo), l’aveva dimessa dopo 24 ore considerando la lesione guaribile in 30 giorni.

L’incidente

Halunga si trovava a bordo di una Fiat 500 il 27 giugno vicino all’outlet di Foiano della Chiana. L’amica era alla guida del veicolo, mentre lei era sul sedile del passeggero. Secondo quanto è stato ricostruito, l’auto avrebbe prima impattato un pilastro di cemento e poi si sarebbe ribaltata. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale. I medici si sono prese cura di loro per poi dimetterle visto che le ferite riportate non erano state giudicate gravi.

La morte

La 23enne, studentessa universitaria, era quindi tornata a casa ad Arezzo. Qui però, nella notte tra l’1 e il 2 luglio avrebbe accusato un malore. Le sue condizioni sono presto peggiorate tanto che si è reso necessario l’intervento del 118. La giovane è stata quindi trasferita in pronto soccorso, ma i sanitari non sono riusciti a salvarla. Sarà l’autopsia ora a fare luce sulle cause del decesso. La Procura ha deciso di aprire un’inchiesta sul caso.

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