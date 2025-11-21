Trovata morta in casa a Napoli, decesso legato a cause naturali

NAPOLI, 21 NOV – Sarebbe morta per cause naturali verosimilmente per un malore, Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita nel pomeriggio di venerdÃ¬ scorso nella sua abitazione di piazza Sant’ Alfonso, alla periferia nord di Napoli. Per averne l’assoluta certezza bisognerÃ attendere l’esito degli esami tossicologici di rito, eseguiti durante l’esame autoptico di mercoledÃ¬ scorso.
L’autopsia ha anche accertato che la ferita riscontrata alla testa della donna (non ritenuta dal medico legale in alcun modo legata alla sua morte) non Ã¨ stata provocata da un corpo contundente ma probabilmente Ã¨ frutto di una caduta.
Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile e il fascicolo Ã¨ stato aperto per l’ipotesi di omicidio dalla Procura (pm Antonella Serio, IV sezione, “fasce deboli” coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) per avere la possibilitÃ di vagliare tutte le piste, soprattutto per la presenza di due denunce per stalking presentate dalla 51enne nei confronti di altrettanti uomini. (ANSA)