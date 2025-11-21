Gallarate, 53enne picchiata e violentata mentre va al lavoro

Una donna di 53 anni Ã¨ stata aggredita all’alba di venerdÃ¬, intorno alle 5.30, in via Pegoraro a Gallarate (Varese). Secondo quanto ricostruito, l’aggressione a sfondo sessuale Ã¨ avvenuta mentre la donna camminava in strada diretta al lavoro. Uno sconosciuto sui 30 anni l’avrebbe aggredita colpendola al volto con violenza prima di abusarne, per poi darsi alla fuga.

La 53enne Ã¨ stata poi portata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate in codice giallo. I carabinieri, coordinati dal pm di Busto Arsizio Roberto Bonfanti, sono al lavoro per individuare l’aggressore, utilizzando anche le telecamere presenti nella zona. (ANSA).

