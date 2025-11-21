Attraversa la frontiera di Ventimiglia con 230 kg di cocaina, arrestato slovacco

Presso i valichi di frontiera non si ferma l’attivitÃ  della Polizia di Stato, che in questi giorni ha intensificato i controlli con l’aumento del numero di pattuglie ai valichi con la Francia anche con l’impiego della squadra mista italo francese.

Durante un’attivitÃ  di controllo al valico autostradale di Ventimiglia, finalizzata alla prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina e dei reati frontalieri in generale, i poliziotti del settore di Polizia di Frontiera di Ventimiglia, hanno proceduto all’arresto di un cittadino slovacco e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, per un totale di circa 230 chilogrammi di cocaina.Â  ITALPRESS

