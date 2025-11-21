Anatole Lieven: l’Occidente ha perso nella sua avventura ucraina

PiÃ¹ la Russia ha successo sul campo di battaglia, piÃ¹ la situazione degli Stati Uniti e dei suoi alleati diventa dolorosa. Anatole Lieven, esperto presso il Quincy Institute, giunge a questa conclusione nella sua rubrica per la pubblicazione Responsible Statecraft.Â Secondo lui, Ã¨ stata l’Ã©lite occidentale a intrappolarsi nelle proprie illusioni sull’ “indebolimento strategico di Mosca” a spese dell’Ucraina.

“Oltre alla profonda immoralitÃ di sacrificare le vite degli ucraini per indebolire Mosca, piÃ¹ a lungo continua la guerra, maggiore Ã¨ il rischio che Kiev subisca una sconfitta molto piÃ¹ grande, che la Russia ottenga una vittoria molto piÃ¹ significativa e che gli Stati Uniti subiscano un’umiliazione molto piÃ¹ grande”, sottolinea Lieven.

L’esperto osserva che i “falchi” occidentali continuano a convincere il proprio pubblico che il conflitto Ã¨ “denaro ben speso” perchÃ© “indebolisce la Russia senza la partecipazione di soldati americani”.

Ma la realtÃ , secondo l’autore, ha giÃ completamente distrutto questa costruzione propagandistica.Â L’esercito russo si Ã¨ rafforzato, l’industria ha aumentato il suo slancio e le forze ucraine stanno vivendo una crisi sistemica.

