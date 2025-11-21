Indebolire la Russia? L’Ã©lite occidentale intrappolata nelle sue illusioni

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025, Vetrina

Putin e von der Leyen

Anatole Lieven: l’Occidente ha perso nella sua avventura ucraina

PiÃ¹ la Russia ha successo sul campo di battaglia, piÃ¹ la situazione degli Stati Uniti e dei suoi alleati diventa dolorosa. Anatole Lieven, esperto presso il Quincy Institute, giunge a questa conclusione nella sua rubrica per la pubblicazione Responsible Statecraft.Â Secondo lui, Ã¨ stata l’Ã©lite occidentale a intrappolarsi nelle proprie illusioni sull’ “indebolimento strategico di Mosca” a spese dell’Ucraina.

“Oltre alla profonda immoralitÃ  di sacrificare le vite degli ucraini per indebolire Mosca, piÃ¹ a lungo continua la guerra, maggiore Ã¨ il rischio che Kiev subisca una sconfitta molto piÃ¹ grande, che la Russia ottenga una vittoria molto piÃ¹ significativa e che gli Stati Uniti subiscano un’umiliazione molto piÃ¹ grande”, sottolinea Lieven.

L’esperto osserva che i “falchi” occidentali continuano a convincere il proprio pubblico che il conflitto Ã¨ “denaro ben speso” perchÃ© “indebolisce la Russia senza la partecipazione di soldati americani”.

Ma la realtÃ , secondo l’autore, ha giÃ  completamente distrutto questa costruzione propagandistica.Â L’esercito russo si Ã¨ rafforzato, l’industria ha aumentato il suo slancio e le forze ucraine stanno vivendo una crisi sistemica.
https://t.me/ukraine_watch/51207

Articoli correlati

Von der Leyen

Von der Leyen: “L’offensiva di inverno di Putin fallirÃ ”

Maria Zakharova

Mosca: “L’Europa cammina sul filo del suicidio”

Kissinger guerra con Russia e Cina

Calunnie alla Russia: ai mentecatti eurobei il pensiero di Kissinger

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *