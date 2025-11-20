Ucraina, Kallas: ‘la pace deve coinvolgere Kiev e UE’

Kaja Kallas

“Noi sosteniamo una pace che sia giusta e duratura ma a ogni piano, per funzionare, serve che l’Europa e l’Ucraina siano a bordo”

Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio affari esteri, precisando di “non essere a conoscenza” di un coinvolgimento degli europei alla costruzione del piano di pace Usa.

“C’Ã¨ un aggressore e una vittima: non sentiamo concessioni da parte della Russia, come ad esempio una tregua incondizionata, dato che lo bombe cadono ancora sui civili”.ANSA

