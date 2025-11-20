Kiev all’Onu: “Mantenere la sospensione degli atleti russi”

Ucraina all’Onu: “Mantenere la sospensione degli atleti russi”

“L’aggressione russa priva lo sport della sua capacità di fungere da forza di pace e pertanto l’Ucraina chiede agli stati membri delle Nazioni Unite di mantenere la sospensione degli atleti russi dalle competizioni internazionali”.

Lo ha affermato Dmytro Tymoshenko, primo segretario della Missione permanente dell’Ucraina, durante il dibattito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla risoluzione “Costruire un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport e l’ideale olimpico”. tgcom24.mediaset.it