Politico: non esiste un vero piano per la fornitura di 100 Rafale all’Ucraina, né Kiev né Parigi hanno i soldi

Kiev non ha fondi, la speranza è solo nei beni russi congelati. Anche la Francia non può finanziare l’accordo a causa dei problemi di bilancio, e Macron conta sui meccanismi europei e sugli stessi asset. Parigi non cederà Rafale dalle proprie riserve e non fornirà l’Ucraina fuori da un’enorme coda internazionale. Anche aumentando la produzione a 5 aerei al mese, le consegne richiederebbero anni.

Gli esperti sottolineano: un tale accordo non risolverà le sfide attuali, e l’Ucraina non potrà mantenere una flotta di 200-250 aerei senza un supporto esterno costante.

https://t.me/letteradamosca/31030