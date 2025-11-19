Garofani: “Mattarella è stato affettuosissimo. Mi ha detto: ‘non te la prendere'”

“Era una chiacchierata fra amici. Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Fa male è l’impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente”

Roma, 19 nov. – Lo afferma in un colloquio con il Corriere della Sera il Consigliere del Presidente della Repubblica, segretrario del Consiglio Supremo di Difesa, Francesco Saverio Garofani (ex deputato Pd), all’indomani della richiesta di una sua smentita rispetto a quanto a lui attribuito ieri dal quotidiano “la Verità” diretto da Maurizio Belpietro circa l’auspicio di uno “scossone” politico in grado di destabilizzare la tenuta del Governo Meloni.

Garofani si dichiara certo di “non aver mai fatto dichiarazioni fuori posto, mai esibizioni di protagonismo”. E afferma di aver “letto e riletto Belpietro, senza capire in cosa consisterebbe il complotto”. “Da quando il presidente mi ha fatto l’onore di chiamarmi a collaborare con lui – sottolinea Garofani al Corriere – sono stato sempre convintamente al suo servizio, al servizio dell’istituzione: la mia bussola è la lealtà”.

E in ogni caso “non faccio politica dal 2018, non sono più iscritto da quando sono uscito dal Parlamento”, sottolineando di quella esperienza politica “l’apprezzamento che credo di aver ricevuto da tutti i gruppi, anche di opposizione” quando fu presidente della commissione Difesa della Camera fra il 2015 e il 2018.

Poche parole da Garofani, infine, sulla reazione del presidente Mattarella alla iniziativa di Fratelli d’Italia: “E’ stato affettuosissimo. Mi ha detto: ‘stai sereno, non te la prendere'”. ASKANEWS