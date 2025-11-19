Empoli, brutale aggressione a volontario della Misericordia: nigeriano in carcere

Firenze â€“ Il giudice Gianluca Mancuso ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere del senzatetto nigeriano ritenuto responsabile del tentato omicidio ai danni del volontario della Misericordia di Empoli, Antonio Turrisi, 84 anni, aggredito venerdÃ¬ scorso durante il turno alla mensa Emmaus. Il soggetto, all’udienza di convalida, non si Ã¨ neanche presentato davanti al giudice, e quindi non ha fornito alcuna versione dei fatti.

La brutale aggressione al volontario

Eâ€™ accaduto tutto intorno alle 11,30 di venerdÃ¬ scorso, 14 novembre, alla mensa gestita dalla Misericordia nei pressi della stazione di Empoli. Turrisi Ã¨ stato avvicinato dal nigeriano e dopo un breve scambio di parole Ã¨ stato colpito con un pugno e poi preso a calci mentre si trovava a terra. Soltanto lâ€™intervento di un altro volontario, che si trovava poco distante e che ha assistito allâ€™intera scena, ha impedito che la brutale violenza proseguisse. Le condizioni dellâ€™84enne, perÃ², sono apparse fin da subito molto gravi.

Lâ€™uomo Ã¨ ancora in ospedale

Turrisi Ã¨ stato operato ed ha subito lâ€™asportazione della milza. Lâ€™uomo Ã¨ ancora in prognosi riservata. La notizia ha sconvolto tutta la comunitÃ empolese, perchÃ¨ Turrisi, volontario storico della Misericordia, era molto conosciuto. Nei giorni scorsi sono arrivati numerosi messaggi di sostegno e solidarietÃ da parte di tutti, mentre ieri in ospedale Ã¨ arrivato anche il vescovo di Firenze, monsignor Gambelli, per una preghiera.

www.lanazione.it – foto Facebook