Pestaggio a Civitanova Marche, la violenza di un gruppo di nordafricani

ANCONA, 26 GEN – Un gruppo di persone circonda una macchina bianca. Dopo alcuni istanti una persona inizia a sferrare calci e pugni nei confronti di un ragazzo che cade a terra. Su di lui si accanisce un’altra persona, con il volto coperto da un cappuccio, che lo colpisce con pugni alla testa. In seguito altri due lo colpiscono con dei calci. Poi una parte del gruppo si dÃ alla fuga.

Sono le immagini choc che circolano in un video in rete dell’aggressione avvenuta domenica mattina, intorno alle 5.30, a danno di due ragazzi 24enni di Chieti, nel centrale corso Garibaldi a Civitanova Marche (Macerata). Ad aggredirli, secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di circa dieci persone di origine nordafricana in seguito a una lite iniziata in un locale della zona.

Uno dei due ragazzi aggrediti ha poi dovuto fare ricorso alle cure in ospedale a causa dei colpi ricevuti, per lui una prognosi di due giorni. Sull’episodio indagano i carabinieri. Il weekend precedente, sempre nella notte tra sabato e domenica, era avvenuta un’altra aggressione, sempre opera di un gruppo di persone, che aveva procurato la rottura di un braccio a un ragazzo. Su questo episodio indaga la Polizia di Stato, al lavoro per rintracciare i responsabili. (ANSA)