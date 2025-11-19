Commissaria UE: “i migranti illegali vanno deportati”

“Ce lo chiede l’Europa”, era la classica risposta a tutto che la sinistra di governo era solita utilizzare qualche anno fa. Il vento, però, è cambiato e soffia sempre più a destra, soprattutto sul fronte immigrazione illegale.

I migranti che arrivano illegalmente nell’Ue “vanno deportati”. Lo ha sottolineato la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Suica, ospite dei Generali Talks, organizzati a Bruxelles dal Leone triestino. “Dobbiamo deportare tutti coloro che arrivano illegalmente”, ribadisce, precisando tuttavia che “il diritto di asilo è un’altra cosa”.

L’Italia, per la commissaria croata, “non è contraria a percorsi legali per le migrazioni”. A livello Ue “noi la solidarietà la promuoviamo. Se la migrazione la gestiamo bene, distinguendo legali e illegali”, allora può essere parte della soluzione. Ma “gli illegali devono lasciare l’Europa”, ha concluso.

www.liberoquotidiano.it