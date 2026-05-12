Rimpatri, UE: “Inviato invito ai talebani per incontro a Bruxelles”

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armi Usa in mano ai Talebani

BRUXELLES – “La Dg Affari interni della Commissione Ue, insieme al ministero della Giustizia svedese, ha inviato una lettera alle autorità de facto dell’Afghanistan per chiedere la disponibilità a un incontro a livello tecnico qui a Bruxelles” sui rimpatri. Lo ha detto un portavoce dell’esecutivo comunitario al briefing stampa.

Sarebbe “un incontro successivo a una riunione tecnica già tenutasi in Afghanistan” a gennaio e “in risposta a un’iniziativa di 20 Stati membri e Paesi associati Schengen dell’ottobre scorso”. I rimpatri riguardano chi è senza “il diritto a restare nell’Unione e che rappresentano una minaccia per la sicurezza”, ha segnalato. ANSA EUROPA

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