Calenda: “Gli ucraini non stanno perdendo. L’Ucraina è un paese sano”

Carlo Calenda

La guerra in Ucraina ci dice che “i russi hanno perso un milione di persone per conquistare l’1% del territorio. Gli ucraini non stanno perdendo, stanno combattendo metro per metro”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda a Mattino 5.

In merito allo scandalo corruzione che ha investito Kiev, scatenando polemiche sugli aiuti italiani, Calenda – intanto – ha ricordato che “stiamo dando loro meno di un caffè a testa al mese, se facciamo i conti”, e poi ha chiesto: “chi l’ha tirato fuori quello scandalo? Lo ha tirato fuori l’agenzia anticorruzione ucraina. E’ grave? Certo. Ma hanno immediatamente preso provvedimenti. E il fatto che siano stati loro a tirarlo fuori ci dice che è un paese sano” che “è un bene. Semmai – ha concluso con una battuta – il problema è un presidente Usa che si fa portare un lingotto d’oro e un Rolex dagli svizzeri per farsi togliere i dazi…”.ANSA

russia ucraina

