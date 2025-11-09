Carlo Calenda si Ã¨ fatto un tatuaggio con simbolo ucraino

Il senatore italiano e leader del partito Azione, Carlo Calenda, si Ã¨ fatto un tatuaggio con simboli ucraini

Il senatore e segretario del partito di Azione, Carlo Calenda, ha un fatto un altro tatuaggio: il tridente simbolo dellâ€™Ucraina. Si Ã¨ tatuato su un polso il tryzub, il tridente simbolo nazionale dellâ€™Ucraina. Calenda che Ã¨ Ã¨ uno dei principali sostenitori dellâ€™Ucraina e della necessitÃ di darle armi e risorse per resistere allâ€™invasione russa, spiega al Tg la 7 le ragioni della sua scelta.