Foggia, fuggono al posto di blocco e si schiantano: morto 17enne

Tragedia nella notte nel Foggiano, dove un 17enne è morto e altri 4 sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale autonomo. Il fatto è successo intorno alle 3 della notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio, lungo la Provinciale 80, in agro di Orta Nova.

Dalle prime informazioni raccolte, un’autovettura con a bordo 5 giovani sarebbe uscita fuori strada, pare dopo aver cercato di evitare un posto di controllo delle forze dell’ordine. Il veicolo si sarebbe schiantato contro il guardrail: nulla da fare per il 17enne, che è deceduto sul colpo; feriti, non in modo grave, gli altri 4 ragazzi che erano in auto con lui. Vittima e feriti sono tutti provenienti da Orta Nova.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con elisoccorso e più ambulanze, e i vigili del fuoco del Distaccamento di Cerignola che hanno estratto vittime e feriti dall’abitacolo del mezzo e hanno bonificato e messo in sicurezza la zona. Rilievi e accertamenti sul sinistro da parte delle forze dell’ordine.

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