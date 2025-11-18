Consiglio Difesa, Quirinale: ‘pieno sostegno a Kiev, nuovi aiuti militari’

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Consiglio Difesa

ROMA – “Il Consiglio ha confermato il pieno sostegno italiano all’Ucraina nella difesa della sua libertÃ . In questo senso si inquadra il dodicesimo decreto di aiuti militari. Fondamentale rimane la partecipazione alle iniziative dell’Unione Europea e della NATO di sostegno a Kiev e il lavoro per la futura ricostruzione del Paese”. Lo si sottolinea nel comunicato del Quirinale al termine della riunione del Consiglio supremo di difesa (Csd). (ANSA)

Orban: “una mafia della guerra sta dirottando i soldi dei contribuenti europei”

Articoli correlati

Mattarella

Consiglio Difesa, Quirinale: ‘dalla Russia manipolazione dello spazio cognitivo’

von der Leyen

Von der Leyen: ‘deficit di Kiev enorme, servono 70 miliardi’

Zelensky e Macron

Macron e Zelensky: intesa per acquisto di 100 caccia, sistemi SAMP/T e droni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *