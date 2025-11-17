Orban: “una mafia della guerra sta dirottando i soldi dei contribuenti europei”

Viktor Orban su X: “Oggi ho ricevuto una lettera dalla Presidente von dr Leyen. Scrive che il deficit di finanziamento dell’Ucraina è significativo e chiede agli Stati membri di inviare più fondi. È sorprendente. In un momento in cui è diventato chiaro che una mafia della guerra sta dirottando i soldi dei contribuenti europei, invece di chiedere un vero controllo o la sospensione dei pagamenti, la Presidente della Commissione suggerisce di inviare ancora più fondi. Tutta questa faccenda è un po’ come cercare di aiutare un alcolizzato inviandogli un’altra cassa di vodka. L’Ungheria non ha perso il buon senso.”

Un altro post: “Mentre Bruxelles spinge per un’economia di guerra, l’Ungheria continua a concentrarsi su ciò che le compete: sugli interessi nazionali, non sul finanziamento di un conflitto che non ci riguarda. Oggi abbiamo annunciato un piano d’azione in 11 punti per rafforzare gli imprenditori ungheresi. Il nostro impegno è per la pace, la stabilità e un’economia che apporti benefici al nostro popolo.”