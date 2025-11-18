Complotto del Quirinale, Belpietro: “Confermo parola per parola”

“Confermo parola per parola quanto pubblicato oggi dalla Verità. Di ridicolo in questa vicenda c’è solo il maldestro tentativo di mettere il silenziatore a dichiarazioni inquietanti rilasciate da un consigliere del presidente della Repubblica”. Lo dichiara il direttore de ‘La Verità’ Maurizio Belpietro, rispondendo alla presa di posizione del Quirinale, in merito alle dichiarazioni del capogruppo Fdi, Galeazzo Bignami.  (askanews)

La vicenda chiama in causa uno dei consiglieri del Colle, Francesco Garofani, ex deputato del Pd.

La storia del “complotto” del Quirinale

