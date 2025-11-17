Ucraina, Anticorruzione chiede arresto dell’ex vice primo ministro

Oleksiy Chernyshov

L’Anticorruzione ucraina chiede l’arresto dell’ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov

L’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) ucraino ha dichiarato di aver presentato una mozione per arrestare l’ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov. Lo scrive il Kiev Independent. L’11 novembre, Chernyshov Ã¨ stato accusato di arricchimento illecito nell’ambito di un caso di corruzione su larga scala che coinvolge la societÃ  nucleare statale Energoatom.

Sono stati incriminate anche altre sette persone e Timur Mindich, stretto collaboratore del presidente Volodymyr Zelensky, sarebbe il principale responsabile. Secondo quando diffuso dall’Ufficio anticorruzione i partecipanti al presunto schema di corruzione hanno dato 1,2 milioni di dollari e 100.000 euro a Chernyshov. Chernyshov avrebbe utilizzato i fondi ottenuti tramite il sistema di corruzione Energoatom per finanziare la costruzione di case di lusso nei pressi di Kiev. rainews.it/maratona/2025/11

Ucraina, Crosetto: “non giudico un Paese per due corrotti”

