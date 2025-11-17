L’Italia dona 15 camion al Pam (Onu)

Lâ€™Italia continua a sostenere lâ€™azione del Programma Alimentare Mondiale (PAM) con lâ€™obiettivo di incrementare gli aiuti alimentari alla popolazione di Gaza e di farli arrivare piÃ¹ rapidamente possibile e in maniera piÃ¹ capillare ai beneficiari, utilizzando la finestra di opportunitÃ  creata dal Piano Trump e dal cessate-il-fuoco.

I 15 camion donati dallâ€™Italia al PAM nellâ€™ambito del partenariato lanciato con lâ€™iniziativa Food for Gaza sono giÃ  al lavoro e fanno la spola con Gaza e dentro la Striscia. I mezzi vengono utilizzati dal PAM per portare dentro la Striscia, e poi per distribuirli, gli aiuti italiani e quelli acquistati dalle Nazioni Unite con i contributi dei donatori.

Su indicazione del Ministro Tajani, la Farnesina Ã¨ giÃ  al lavoro per raccogliere e inviare a Gaza tonnellate di nuovi aiuti. Un volo partirÃ  dalla base ONU di Brindisi per trasferire il materiale raccolto, mentre in parallelo la diplomazia italiana sta valutando quali sono le azioni per il sostegno alla popolazione e per la riabilitazione delle strutture della Striscia da far partire, appena la ComunitÃ  internazionale avrÃ  creato le condizioni per operare concretamente a Gaza.
