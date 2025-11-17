Cade dal ponteggio, muore operaio edile di 66 anni

Infortunio sul lavoro

CECCANO, 17 NOV – Un operaio edile di 66 anni Ã¨ morto poco dopo le ore 15 di oggi cadendo dall’impalcatura per il rifacimento della facciata di una palazzina in via Madonna della Pace, nel centro storico di Ceccano, nel Frusinate. L’operaio, residente con la famiglia a Veroli, Ã¨ morto all’istante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia Locale ed il personale sanitario del 118 che ha tentato la rianimazione ed allertato un’eliambulanza: ma tutto Ã¨ stato inutile.

Il personale dello Spresal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Asl di Frosinone, sta effettuando i rilievi per verificare il rispetto delle normative antinfortunistiche e se il lavoratore sia morto a causa dell’impatto oppure abbia avuto un malore e poi sia caduto. (ANSA).

