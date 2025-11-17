Aggressione al pronto soccorso di Tivoli, arrestato romeno

pronto soccorso

E’ andato in escandescenza, aggredendo il personale sanitario. Le violenze sono maturate al pronto soccorso di Tivoli. L’esagitato, un 24enne di nazionalità romena, è stato poi bloccato dalle forze dell’ordine e arrestato. I fatti sono accaduti nella serata di domenica 16 novembre.

Aggressione al pronto soccorso di Tivoli

Secondo quanto appreso, il giovane – in stato di alterazione – è stato accompagnato presso la struttura sanitaria San Giovanni Evangelista di via Antonio Parrozzani. Al momento del prelievo, si è rinchiuso in bagno dove ha danneggiato dei presidi sanitari. Dopodiché, si è scagliato contro il personale sanitario, aggredendo due operatori. Le forze dell’ordine, a seguire, hanno messo in sicurezza il 24enne. Per lui sono scattate le manette, con l’accusa di lesioni a danni del personale sanitario e danneggiamento.

“Atti di violenza e ira”

Sulla vicenda è intervenuto La Cisl Fp Roma Capitale e Tivoli che, per voce del segretario territoriale, Dimitri Cecchinelli, ha denunciato “l’ennesimo grave episodio di aggressione ai danni del personale sanitario” con atti di “violenza e ira”. Cecchinelli, inoltre, ha chiesto alla direzione strategica della Asl Roma 5, “in linea con l’imminente entrata in vigore del nuovo contratto della sanità” prevista “per dicembre” di farsi carico “delle spese e del patrocinio legale per il personale coinvolto”.
