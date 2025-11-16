Alimento anti flatulenze, muoiono mucche in Danimarca e Norvegia

“Non Ã¨ solo in Danimarca che le mucche muoiono dopo essere state alimentate con Bovaer. Ora due mucche sono morte anche in un allevamento Bovaer in Norvegia.Â Questa settimana, l’industria lattiero-casearia norvegese ha sospeso a tempo indeterminato l’uso di Bovaer nei mangimi per bovini.

Chiunque abbia un briciolo di buon senso ha messo in guardia fin dall’inizio. Ãˆ tragico che gli animali, o le persone, debbano soffrire e morire prima che le critiche vengano finalmente prese sul serio. Quando imparerete che “sicuro ed efficace” di solito significa il contrario, e che la scienza non Ã¨ mai “definita”?

Ricordatelo quando Bill Gates lancerÃ la sua nuova missione per cancellare la “sofferenza umana”, probabilmente lo farÃ uccidendoci. Solo Dio sa come…”

Loscrive su X la giornalista Rebecca Mistereggen.

NOTA di IO: il letale Bovaer viene dato ai bovini con la scusa di ridurre le emissioni di metano per contrastare il fantomatico riscaldamento globale.Gli agricoltori danesi sono disperati perchÃ© le mucche stanno improvvisamente COLLASSANDO.

CiÃ² avviene dopo la legge che obbliga gli allevatori a somministrare Bovaer alle loro mucche. Gli allevatori segnalano una drastica riduzione della produzione di latte, malattie e persino il collasso completo delle mucche.