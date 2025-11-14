Ricarica monopattino elettrico, incendio in capannone occupato

Cinque chilometri. Sono quelli che separano il ghetto dello spaccio di via Tallone a Tor Cervara, da via Fortunato Depero, a La Rustica. Qui, in un capannone di tre piani abbandonato, dismesso e occupato da 200 senza dimora, si Ã¨ sviluppato un incendio, proprio come quello di martedÃ¬ scorso.

Le fiamme nel cuore della notte, all’1 e 40, con l’intervento necessario di tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti. A bruciare il capannone di tre piani, suddiviso internamente con diversi tramezzi, nel quale risiedevano circa 200 senza dimora. I pompieri hanno tratto in salvo tre persone rimaste intrappolate a causa del denso fumo; tutte e tre hanno riportato lievi intossicazioni.

Secondo quanto appreso il rogo sarebbe scoppiato al secondo piano dello stabile a causa di un corto circuito durante la ricarica di un monopattino elettrico. Le operazioni di spegnimento dellâ€™incendio si sono concluse, mentre i controlli allâ€™interno dello stabile proseguono per verificare la stabilitÃ della struttura e assicurare la sicurezza.

