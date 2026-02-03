Auto elettrica prende fuoco in corsa, conducente salvo appena in tempo

SOVIZZO (VICENZA) – Un incendio Ã¨ scoppiato nella serata di ieri, lunedÃ¬ 2 febbraio, nel comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza. Le fiamme sono divampate da un’auto elettrica in corsa. Il conducente Ã¨ riuscito ad accostare e a scendere prima che il veicolo venisse completamente avvolto dalle fiamme.

I soccorsi

Gli operatori dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Arzignano con unâ€™autopompa e unâ€™autobotte, hanno spento lâ€™incendio utilizzando liquido schiumogeno e monitorando con l’ausilio della termocamera la temperatura del pacco batterie. Successivamente, sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza dellâ€™area.

Le cause che hanno scatenato il rogo sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.Â Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di competenza.

