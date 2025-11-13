Von der Leyen: “L’offensiva di inverno di Putin fallirà”

“Putin sta nuovamente cercando di terrorizzare il popolo ucraino. Di usare l’inverno come arma. Di congelare l’Ucraina fino a sottometterla. Ancora una volta, fallirà. E l’Europa continuerà a rafforzare la resistenza dell’Ucraina. Ripareremo i danni causati dagli attacchi russi. Stabilizzeremo la rete energetica dell’Ucraina con oltre 2 gigawatt di esportazioni di elettricità. E proteggeremo le infrastrutture critiche, con nuove attrezzature anti-drone”.

Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria del Parlamento europeo. “Questo inverno determinerà il futuro della guerra e la risposta deve essere all’altezza della sfida”, ha sottolineato. tgcom24.mediaset.it

