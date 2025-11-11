Milano, aggredisce gruppo di ebrei: arrestato pakistano

MILANO – La Polizia ha arrestato nel pomeriggio in Stazione Centrale a Milano un pakistano di 25 anni, con precedenti, per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’uomo si Ã¨ scagliato contro un gruppo di cittadini americani di religione ebraica in attesa di prendere un treno nei pressi della banchina 8.

Il pakistano si Ã¨ avventato con violenza contro uno di essi e ha cominciato a colpire con calci e pugni, fino a colpirlo alla testa con un oggetto contundente. Gli agenti della Polfer l’hanno bloccato e arrestato. (ANSA)