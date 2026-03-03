Milano, turisti con kippah aggrediti da nordafricani: insulti e pugni

Lâ€™episodio si Ã¨ verificato poco dopo le 22.30 di domenica allâ€™esterno del Carrefour di piazzale Siena, a Milano, supermercato aperto 24 ore su 24

Secondo quanto riportato dallâ€™ANSA, i due giovani turisti argentini di religione ebraica avevano appena terminato la spesa quando sono stati circondati da circa una decina di ragazzi di origine nordafricana. I primi accertamenti degli inquirenti indicano che si sia trattato di un incontro casuale. I due indossavano la tradizionale kippah, elemento che secondo gli investigatori potrebbe aver scatenato gli insulti antisemiti e la successiva aggressione fisica.

La dinamica dell’aggressione

Uno dei due, il 19enne, ha cercato di difendersi ed Ã¨ stato colpito con almeno un pugno al volto, riportando la frattura al setto nasale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri del Radiomobile e unâ€™ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane allâ€™ospedale San Carlo, dove Ã¨ stato medicato e successivamente dimesso. Le ricerche immediate nella zona, a ridosso del quartiere ebraico di via Bartolomeo dâ€™Alviano e viale San Gimignano, non hanno permesso di rintracciare gli aggressori. In seguito all’episodio, i due turisti sono poi ripartiti per lâ€™Argentina.

Accertamenti sui fatti

Le indagini proseguono basandosi sulle immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato e dellâ€™area circostante, oltre che sulle celle telefoniche che coprono piazzale Siena. Lâ€™episodio confluirÃ nelle statistiche dellâ€™OSCAD, lâ€™Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori diretto dal prefetto Raffaele Grassi, che registra un aumento di aggressioni di natura discriminatoria negli ultimi anni.

