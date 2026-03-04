Ok al Ddl antisemitismo: M5S e Avs votano no, Pd diviso

Primo via libera dell’aula del Senato al disegno di legge per il contrasto dell’antisemitismo, con 105 sÃ¬, 24 no e 21 astensioni

Il testo Ã¨ stato modificato rispetto a quello iniziale, ma il voto Ã¨ stato molto frammentato, con le opposizioni divise anche all’interno.

Nel mirino, la definizione operativa di antisemitismo adottata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), citata nell’articolo 1 e contestata dal centrosinistra perchÃ© “generica, unilaterale e con ambiguitÃ ”.

In particolare, il gruppo del Pd si Ã¨ astenuto tranne alcuni senatori che come preannunciato in aula da Graziano Delrio, hanno votato a favore. Dovrebbero essere almeno 6, i cosiddetti riformisti (si attende riscontro dai tabulati). Tra loro Delrio, che aveva presentato una proposta di legge non sostenuta dai vertici del Pd. A favore pure il centrodestra e i senatori di Italia viva e di Azione. Contrari 5Stelle e Avs. ANSA