Dove sta andando Trump?

Paul Craig Roberts, Costantino Ceoldo – A poco meno di un anno dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca è lecito chiedersi che cosa sia rimasto delle promesse e del grandioso programma politico di rilancio dell’America che The Donald aveva sbandierato in campagna elettorale.

La guerra tra la Russia di Putin e la NATO-Ucraina continua malgrado l’affermazione di Trump di poterla fermare in 24 ore.

Israele ha attaccato l’Iran dopo una lunga e meticolosa preparazione ma, malgrado la sorpresa iniziale e una serie di pesanti bombardamenti contro il suo nemico di sempre, dopo dodici giorni ha subito una sconfitta feroce ed umiliante per mano della Repubblica Islamica e solo un accordo tra Teheran e Washington ha evitato uno scenario peggiore. Tuttavia, la guerra cova ancora sotto le ceneri di una pace apparente e instabile.

Ci sono poi altri scenari di guerra: il Venezuela fronteggia una flotta americana che sembra essere la promessa di un prossimo attacco e di una prossima invasione. E la Nigeria, un Paese africano dalle ingenti riserve petrolifere, è insanguinata da scontri religiosi in cui locali milizie islamiche trucidano altrettanto locali cristiani senza che questa carneficina diluita possa essere fermata. È uno scenario già visto in altri Paesi e che anticipa un passaggio di mano (verso l’Occidente) delle grandi ricchezze nigeriane: l’Africa è da sempre un terreno di scontro coloniale e l’espulsione della Francia dai suoi domini africani tradizionali a favore di Russia e Cina ha esacerbato l’ostilità dell’Occidente Collettivo.

Quindi quale bilancio per questo quasi-anno di Trump 2.0? Ho raggiunto Paul Craig Roberts per cercare di capirlo assieme a lui.

1) Trump intendeva ottenere grandi risultati in poco tempo. Ci è riuscito?

R) Trump ha chiuso le frontiere. Sta espellendo alcuni immigrati clandestini, ma difficilmente riuscirà a espellere i milioni di persone che Obama e Biden hanno incoraggiato a entrare illegalmente negli Stati Uniti. Trump sta eliminando, o tentando di eliminare, nell’esercito e nel governo civile le nomine e le promozioni basate sulla diversità, l’equità e l’inclusione e non sul merito. Ha nominato Robert Kennedy Segretario alla Salute nel tentativo di fermare le politiche sanitarie pubbliche che premiano i profitti delle grandi aziende farmaceutiche a scapito della salute degli americani.

Il Partito Democratico si oppone al programma scelto dall’elettorato. Per impedire a Trump di attuarlo, i Democratici hanno chiuso il governo rifiutandosi di assumersi la responsabilità di approvare il bilancio per il funzionamento del governo. Incapaci di bloccare il programma, i Democratici hanno impedito a Trump di andare avanti chiudendo il governo. Sembra che la democrazia americana sia troppo disfunzionale per funzionare. Il risultato potrebbe essere un ulteriore spostamento del potere legislativo verso l’esecutivo.

Sul fronte della politica estera, l’influenza israeliana ha impedito qualsiasi progresso nel fermare il genocidio di Gaza. Trump dichiara un cessate il fuoco, ma Israele non lo rispetta. Israele sta ancora spingendo Washington per un altro attacco all’Iran. Trump non è riuscito a impedire a Israele di estendere i propri confini in Siria e Libano.

La soluzione di Trump al conflitto in Ucraina è un cessate il fuoco, che non serve a nessun scopo russo. Trump sta cercando di imporre un cessate il fuoco alla Russia con ulteriori sanzioni e minacce di inviare altre armi. Né Trump né il suo regime si sono preoccupati di capire cosa intende Putin per “causa principale del conflitto”. La causa principale è l’insicurezza della Russia derivante dalla presenza della NATO al confine con la Russia e dalle basi missilistiche statunitensi in Polonia e Romania. Putin vuole un accordo di sicurezza reciproca con gli Stati Uniti e la NATO come soluzione alle crescenti provocazioni della Russia. Un accordo del genere priverebbe il complesso militare/di sicurezza statunitense del nemico che giustifica il budget e il potere del complesso militare/di sicurezza. Probabilmente è impossibile per Trump cambiare l’opinione dell’establishment americano sulla Russia da ostile ad amichevole. Quindi, il pericolo di una guerra più ampia rimane.

D’altra parte, Trump si è scontrato con un muro di ferro nel suo incontro con Xi e ha ritirato le sue minacce nei confronti della Cina. Gli Stati Uniti non possono fare a meno delle terre rare cinesi e Trump ha abbandonato le sue minacce tariffarie. Se Putin fosse forte come Xi, potrebbe avere maggiori possibilità di porre fine al conflitto con un accordo di sicurezza reciproca.

2) Perché Trump è ostile nei confronti del Venezuela?

R) Washington è ostile al Venezuela perché Hugo Chávez ha completato la nazionalizzazione dell’industria petrolifera e ha acquisito partecipazioni di maggioranza in industrie e progetti che erano di proprietà straniera. Chávez ha anche rimproverato Washington nel suo famoso discorso davanti all’Assemblea Generale degli Stati Uniti. Washington vuole indietro i beni e vuole vendicarsi per il discorso di Chávez. Maduro è il successore di Chávez e sta subendo le conseguenze. Washington ha definito il Venezuela uno “Stato narcoterrorista” al fine di minacciare Maduro affinché si sottometta o creare una scusa per un intervento militare statunitense.

3) Perché Trump sostiene i massacri di Israele ma critica quelli in Nigeria?

R) Trump accetta il massacro di palestinesi e cristiani perpetrato da Netanyahu, ma è sconvolto dall’uccisione dei cristiani in Nigeria. Non è chiaro se la persecuzione dei cristiani in Nigeria sia una politica governativa o opera dei musulmani radicali. La differenza si spiega con il fatto che Israele ha un’enorme influenza negli Stati Uniti, mentre la Nigeria non ne ha alcuna.

4) Cosa significa l’omicidio di Charlie Kirk?

R) Sappiamo molto poco dell’omicidio di Charlie Kirk, e quello che ci è stato detto non ha senso. Non sembrano esserci prove che l’imputato sia l’assassino. Molti sospettano Israele, poiché Charlie Kirk stava allontanando la giovane generazione americana dalla sua acritica accettazione di Israele.

5) Quali sono le prospettive per gli Stati Uniti?

R) Il governo disfunzionale degli Stati Uniti sta indicando una transizione dalla democrazia all’autocrazia. Già ora, nonostante la Costituzione, i presidenti hanno sottratto al Congresso la decisione di entrare in guerra. Attualmente i giudici federali democratici stanno ordinando a Trump di erogare sussidi sociali senza l’approvazione del Congresso. Il potere di bilancio appartiene al Congresso, ma i giudici democratici stanno ordinando a Trump di sottrarre questo potere al Congresso e di erogare i sussidi sociali per i quali non è stato approvato alcun bilancio.

