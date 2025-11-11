Cinghiale gli taglia la strada, muore medico di 44 anni

Tragedia in Sardegna sulla strada statale 729, Sassari-Olbia, dove un uomo di 44 anni, Ciriaco Meloni, Ã¨ morto in un incidente stradale avvenuto all’altezza del Comune di Ploaghe

Secondo quanto ricostruito l’uomo era al volante di una Fiat Panda e stava andando verso Olbia, quando l’auto ha investito un cinghiale che attraversava la carreggiata. La macchina si Ã¨ ribaltata piÃ¹ volte e per il conducente, sbalzato fuori dall’auto, non c’Ã¨ stato nulla da fare. Sarebbe morto praticamente sul colpo. Lo schianto non avrebbe coinvolto altre vetture.

Originario di Bitti, piccolo paese in provincia di Nuoro, Ciriaco Meloni era un medico ortopedico. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per fare chiarezza sulla dinamica dello schianto.

I colleghi: “Non dimenticheremo mai la sua dedizione”

“Tristissimo risveglio” si legge in un messaggio condiviso sui social dal centro medico Monteacuto dove il 44enne lavorava. “La notizia della tragica morte del nostro ortopedico Dottor Ciriaco Meloni getta in un cupo sconforto il nostro staff e i suoi colleghi. La consapevolezza di quanto aiuto poteva ancora dare, di quanta ulteriore perizia avrebbe acquisito negli anni che il destino gli ha tolto, aggiunge al dolore una immensa amarezza. Addio Ciriaco, addio Dottore. Non dimenticheremo mai la dedizione alla sua professione, unita a un’umanitÃ e umiltÃ difficili da trovare”.

