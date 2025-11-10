Torino: studente punta pistola in faccia al prof (arma rivelatasi poi finta)

Si Ã¨ visto puntare addosso un’arma addosso (rivelatasi poi giocattolo), ma non si trovava nel Bronx o in un quartiere particolarmente malfamato, bensÃ¬ in un’aula della scuola in cui insegna. L’episodio Ã¨ avvenuto venerdÃ¬ 7 novembre 2025 all’istituto superiore Peano di corso Venezia, a Torino.

Punta una pistola in faccia al prof, la dinamica dell’accaduto

L’autore della “bravata”, se cosÃ¬ si puÃ² definire, Ã¨ un giovane di 15 anni che all’inizio delle lezioni, intorno alle 8.30 del mattino, ha tirato fuori dalla zaino una pistola, facendo il gesto di caricarla per poi mirare dritto alla faccia del suo professore di matematica. Tra lo sbigottimento dei suoi compagni e dello stesso docente. Il 15enne Ã¨ poi tornato a sedersi al suo posto in un clima generale di silenzio e terrore.

Sul posto la polizia

Il prof ha riferito l’episodio al vicepresidente dell’istituto che ha allertato la polizia e requisito l’arma. Sul posto sono arrivate diverse volanti della polizia di Stato che hanno perquisito lo studente senza trovare null’altro che quella pistola che si Ã¨ scoperto essere un giocattolo.

Non Ã¨ chiaro se tra il professore e l’alunno ci fossero stati degli screzi. Con i suoi compagni il 15enne avrebbe minimizzato l’episodio parlando di uno scherzo, certo Ã¨ che il docente Ã¨ rimasto molto turbato. Ora dovrÃ decidere se sporgere o meno denuncia per quanto accaduto in classe. I provvedimenti disciplinari nei confronti del giovane saranno

www.today.it – foto archivio