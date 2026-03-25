Prof accoltellata alla gola, Valditara: ‘urgenti norme contro criminalitÃ  giovanile’

Ãˆ arrivato davanti alla sua scuola, a Trescore Balneario nella Bergamasca, indossando pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “Vendetta”

Alle 7.45, poco prima di entrare in classe nell’istituto comprensivo del comune in via Damiano Chiesa, lo studente di terza media ha aggredito Chiara Mocchi, professoressa di francese 57enne con un coltello nel corridoio del primo piano, nei pressi della classe 3A. Ãˆ immediatamente intervenuto d’urgenza l’elisoccorso che ha trasportato la donna all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, le sue condizioni sono considerate gravissime ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo Ã¨ stato fermato dai carabinieri che, perquisendo lo zaino del giovane alunno, hanno trovato anche una pistola scacciacani.

L’accoltellamento dell’insegnante

Secondo le prime informazioni, l’insegnante sarebbe stata colpita dall’alunno con diversi fendenti alla gola e allâ€™addome. Ad accoltellarla sarebbe stato un alunno 13enne italiano. Le lezioni nella scuola sono state sospese, sul posto i carabinieri di Trescore e la polizia locale. Presente anche un team di psicologi per assistere e seguire i giovani alunni. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha contattato telefonicamente l’ospedale Papa Giovanni XXIII per informarsi sulle condizioni della donna.

Valditara: “Urgente approvare norme contro criminalitÃ giovanile”

“Quanto accaduto in provincia di Bergamo Ã¨ un fatto di una gravitÃ sconvolgente”, lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. “Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che Ã¨ necessario approvare rapidamente le nuove e severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalitÃ giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani. Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiamo giÃ avviato nelle scuole sulla condotta e l’educazione al rispetto, e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica. Chi lavora per il futuro dei nostri figli non deve correre alcun rischio”, ha concluso.

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