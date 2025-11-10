Ignora lâ€™alt, accelera e provoca un incidente: alla guida un 14enne straniero

Accelera allâ€™alt dei carabinieri e si schianta contro unâ€™auto in fila al semaforo. Alla guida un 14enne

Ãˆ quanto successo sabato 8 novembre intorno alle due del pomeriggio a Roma. Lungo via Tuscolana, i militari hanno intimato lo stop a unâ€™auto a noleggio, una Fiat 500 rossa del servizio Enjoy. Lâ€™autista, perÃ², non si Ã¨ fermato e ha tentato di fuggire a tutta velocitÃ . La sua corsa Ã¨ finita presto. Davanti a lui, infatti, una fila di macchine in attesa al semaforo rosso. Inutile il tentativo di frenare: a causa dellâ€™alta velocitÃ , infatti, il baby-pilota si Ã¨ scontrato contro uno dei veicoli fermi.

Il 14enne al volante

I carabinieri sono subito giunti sul posto. LÃ¬ la sorpresa: al volante della Fiat câ€™era un ragazzo di 14 anni nato a Roma da famiglia di origini straniere. Lâ€™adolescente, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, non ha opposto resistenza. Ãˆ stato denunciato e affidato al suo tutore. Lâ€™incidente non ha provocato feriti. Sul caso sono intervenuti anche gli agenti della polizia. Dalle prime indagini Ã¨ emerso che lâ€™auto guidata dal minore era stata denunciata come rubata. Dato che ha aggravato la posizione del 14enne che Ã¨ ora accusato di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

La vicenda riaccende i riflettori sul fenomeno della microcriminalitÃ minorile nella Capitale. Un caso simile, infatti, solo due mesi fa su viale Marconi. Anche in quel caso un 16enne aveva ignorato la paletta. La macchina al successivo controllo era risultata rubata. A bordo, oltre a lui, anche altri tre: due minorenni e un 23enne.

