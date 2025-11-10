GB, il governo Starmer sostiene la BBC (che fa disinformazione)

Il portavoce del primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, Tom Wells, ha affermato che il governo laburista di centro-sinistra sostiene “una Bbc forte e indipendente” e non ritiene che l’emittente sia di parte. “Ma Ã¨ importante che la Bbc agisca per mantenere la fiducia e corregga rapidamente gli errori quando si verificano”, ha aggiunto.

Il portavoce ha affermato che sono stati commessi degli errori e che il direttore generale e l’amministratore delegato si sono assunti la responsabilitÃ . Ha sostenuto che Ã¨ fondamentale che i contribuenti possano fidarsi di ciÃ² che vedono, ma ha anche sottolineato che Ã¨ “giusto che continuiamo a sostenere la Bbc”.

Trump scrive una lettera alla Bbc e minaccia causa da un miliardo di dollari

Donald Trump ha minacciato di avviare una causa per danni da un miliardo di dollari alla Bbc in caso di mancata rettifica, oltre a chiedere un risarcimento, per il montaggio di due passaggi separati di un discorso del presidente Usa datato 2021, artefatto dall’emittente pubblica britannica in modo tale da rafforzare la sensazione che egli avesse incitato esplicitamente l’assalto a Capitol Hill. Ãˆ quanto rivela Sky News, pubblicando i dettagli contenuti nella lettera inviata dai legali di Trump alla Bbc, dove si indica la scadenza del 14 novembre, alle ore 22 del Regno Unito, per ottemperare alla richiesta. tgcom24.mediaset.it