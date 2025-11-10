Bologna: rapinano due coetanei, 3 minori arrestati

Tre giovani, di etÃ compresa tra i 14 e i 17 anni, sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco di Bologna per rapina pluriaggravata nei confronti di due coetanei avvenuta nel centro storico della cittÃ .
Secondo le ricostruzioni, l’azione Ã¨ stata rapida e organizzata: mentre uno degli aggressori immobilizzava una delle vittime, l’altro puntava lâ€™arma al secondo ragazzo, costringendolo a consegnare un borsello contenente 40 euro.
Il tempestivo intervento delle volanti del commissariato ha permesso di individuare e bloccare i tre giovanissimi, residenti a Bologna, poco distanti dal luogo della rapina.Â Durante la perquisizione personale il 14enne, giÃ conosciuto alle Forze dellâ€™ordine, Ã¨ stato trovato in possesso del coltello usato poco prima per minacciare le vittime.
Su disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna i tre ragazzi sono stati messi agli arresti domiciliari.
