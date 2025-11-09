Roma, violenza sessuale in un bar: arrestato albanese

Una donna Ã¨ stata palpeggiata mentre faceva colazione al bar, nella zona di Monteverde. Un uomo di 42 anni, originario dell’Albania ma residente in Italia, Ã¨ stato bloccato dagli avventori del bar e poi preso in consegna dalle forze dell’ordine. I fatti sono accaduti nella mattinata di venerdÃ¬ 7 novembre.

Violenza sessuale a Monteverde

La notizia Ã¨ stata riportata dal Messaggero ed Ã¨ stata confermata a RomaToday da fonti investigative. Secondo quanto appreso, la vittima – una 37enne italiana – si trovava nell’esercizio commerciale di via di Val Tellina quando Ã¨ stata molestata. Le persone che si trovavano all’interno, non appena si sono accorti di cosa era successo, hanno fermato il 42enne che aveva provato a fuggire. DopodichÃ©, sono intervenuti gli agenti che erano stati allertati.

Un’altra donna, in quei minuti concitati, ha affermato che anche lei sarebbe stata vittima di molestie. Conclusi gli accertamenti di rito, l’uomo Ã¨ stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

